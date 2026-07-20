Ана Радуловиќ во жешко издание: Популарната водителка јава на СУП даска (ВИДЕО)

Водителката на „ТВ Пинк“ Ана Радуловиќ направи пауза од своите бројни обврски. Оваа популарна дама искористи неколку слободни денови за да ужива во Црна Гора.

Ана докажа дека е во одлична форма ова лето, бидејќи изгледа предизвикувачки и секси во костим за капење.

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Оваа недела ќе биде повеќе од возбудлива и за Ана и за учесничките во реалното шоу „Елита 9“ бидејќи овие денови ги гледаме финалните емисии од ова реално шоу.

Во меѓувреме, погледнете ја Ана како вешто ја јавнала нејзина СУП даска, на која ем позира ем ужива!

Фото и видео: Инстаграм/ana.radulovic