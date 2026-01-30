Александра Младеновиќ ослабе по операцијата – Еве како изгледа сега

Пејачката Александра Младеновиќ неодамна направи операција на крајниците, и како резултат на тоа, ослабе неколку килограми. Како што објави Информер, Александра Младеновиќ била принудена да се подложи на операција поради долгогодишни проблеми со чести и хронични воспалени тонзилити.

По интервенцијата, Александра не можела нормално да јаде, што резултирало со губење на тежината. Пејачката споделила фотографија од својот дом каде што позира во тесен комбинезон, а на сликата напишала „-3 кг“.

Инаку, Александра се огласи по операцијата и рече дека сè поминало добро.

– Имам мали болки, што е очекувано, закрепнувањето оди одлично. Бев во рацете на одличен медицински тим, сите мои најблиски се со мене и искрено, цел ден одмарам. Не сум откажала никакви настапи и немам намера да ги откажувам, бидејќи направив планирана пауза по празниците за да го решам овој здравствен проблем. Ќе се вратам наскоро и едвај чекам да пеам за мојата публика – изјави пејачката за Телеграф.

