Александра Младеновиќ не му премолчи ниту на Огњен Амиџиќ: „Глупави се овие твои прашања“

Пејачката Александра Младеновиќ го „нападна“ водителот Огњен Амиџиќ за време на нејзиното гостување во емисијата „Амиџи шоу“, бидејќи не ѝ се допаднаа прашањата.

Александра Младеновиќ, која неодамна беше оперирана, неволно зборуваше за својот приватен живот за време на емисијата.

Таа беше особено вознемирена кога Огњен праша дека мора да избере помеѓу Урош Живковиќ и Исак Шабановиќ, кого би избрала да сними дует, а на кого би ја доделила улогата на манекен во нејзиниот музички спот. Не ѝ се допадна ниту второто прашање за тоа дали партнерот ја користел за пари.

– Кога доаѓам тука, зборувам само за партнери и сè пропаѓа поради тебе, секоја врска! Секогаш доаѓаш и прашуваш нешто… – се побуни Александра, бидејќи одамна беше со Урош и Исак, и ѝ се налути на Огњен:

– Нема да одговорам на ниту едно од нив, има многу глупави прашања и може да има многу глупав одговор. Твоите прашања се одвратни.

Сепак, на крајот, таа го издвои Живковиќ во однос на Шабановиќ, кого еднаш го обвини за насилство.

– Многу го почитувам Урош Живковиќ, не зборувам за други луѓе. Урош и јас останавме во одлична врска, не коментирам за другите – рече пејачката.

фото: You tube printscreen/AmiG Show