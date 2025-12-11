Александра Бурсаќ се породи – Пејачката доби ќерка со колега 10 години помлад од неа 

Пејачката Александра Бурсаќ вчера роди девојче. Нејзиниот сопруг Стеван Секулиќ сподели фотографија од наследничката на Инстаграм, која тој и Александра ја крстија Касија.

Стеван Секулиќ се фотографирал со својата ќерка во породилното одделение и напишал: „Здраво пријатели, јас сум Касија“.

Честитки се слеваа под неговата објава, а многумина коментираа за името на девојката, кое е од грчко потекло. Касија значи „онаа што е паметна и благородна, онаа што е премногу интелигентна, учена, надарена, образована, благородна, желна, храбра, талентирана…“

Александра првично ја криеше својата бременост, но подоцна почна да ги споделува своите искуства со бремени жени на социјалните мрежи и редовно да објавува за своите прегледи во клиниката.

Foto: Prinscreen/Instagram/bursacaleksandra_official