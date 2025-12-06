Александар Тарабунов воодушеви како изгледа: Пејачот објави видео од теретана

Александар Тарабунов, познатиот македонски поп пејач и композитор, неодамна ги изненади своите фанови со видео од своите приватни моменти во теретана.

Овојпат, тој ги остави на страна професионалните обврски и ја покажа својата лична среќа, уживајќи во усовршувањето на телото до максимум.

Пејачот се појави во опуштено спортско издание, како што и доликува, полн со енергија и самодоверба.

Неверојатната физичка форма и позитивната харизма што ги поседува, јасно покажуваат дека Александар максимално ужива додека вежба.

Овие моменти му служат како енергија за новите професионални предизвици, а стомачните мускули кои ги истакнува се доказ за посветеноста кон својот физички развој.

Инаку, Александар Тарабунов е среќно вљубен во Калина, но ретко открива детали од нивната врска, оставајќи го приватниот дел од својот живот за себе.

Foto: print Screen/Instagram/aleksandartarabunov