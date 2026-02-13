73 отсто од Британците би останале дома на Денот на вљубените

Речиси три четвртини од Британците би сакале да останат дома во своите удобности, грицки и филм отколку да излезат за Денот на вљубените, посочува нова анкета.

Како што пренесува ДПА, 73 отсто од Британците рекле дека би сакале да останат дома отколку да се трошат за скапа вечера, подароци или ноќно излегување. Кај жените тој број се искачува на 79 отсто. Околу 57 отсто од лицата на возраст од 25 до 34 години, исто така, велат дека се покајале за своите претходни трошоци за Денот на вљубените. Натаму, 30 отсто сега трошат многу помалку за таа пригода отколку пред пет години, поради притисокот врз трошоците за живот, според истражувањето на дигиталната банка „Зопа“ (Zopa).

Наодите, се вели, одразуваат поширок „културен замор“ или презаситеност од тие романтични трендови, при што 11 отсто од Британците рекле дека чувствуваат и притисок околу трошењето.

Истражувачката агенција „Цензусвајд“ (Censuswide) анкетирала 2.000 потрошувачи од Велика Британија за „Зопа“ во јануари.

Психологот Тара Квин-Сирило изјави дека ова истражување одразува поширока културна промена во начинот на којшто Британците размислуваат за романсата и очекувањата што таа ги создава.

– Денот на вљубените може да го засили притисокот, споредбата и нереалните очекувања – особено во време на финансиска неизвесност. Она што го гледаме сега е движење кон емоционална безбедност и блискост наместо подароци што се купуваат, вели таа.

Компанијата за трговија на мало „Маркс и Спенсер“ (Marks & Spencer), исто така, објави свое истражување, чиишто податоци посочуваат дека 82 отсто од купувачите планираат да го поминат Денот на вљубените дома.

фото:Feepik

извор:курир.мк