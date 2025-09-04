Сопругата на Лука Јовиќ како тој кога ќе даде гол па ќе го соблече својот дрес: Софија Милошевиќ на плажа безмалку топлес!

Сопругата на српскиот фудбалски репрезентативец Лука Јовиќ, манаекенката и модел Софија Милошевиќ го сруши Инстаграм со серија фотографии во бикини.

Софија уште еднаш покажа дека е една од најатрактивните убавици меѓу сопругите на познатите спортисти, откако сега предизвика вистински хаос со новите бикини фотографии.

Таа најпрвин позираше во мини зелен костим за капење, потоа го откопча градникот, ги симна прерамчињата и исто како кога нејзиниот сопруг ќе го соблече својот дрес… Софија остана речиси топлес.

Пркосно го држеше горниот дел од костимот за капење со раката кој само што не се беше слизнал надолу.

Додека русокосата убавица едвај успеваше да ги додржи градите покриени за да не излезат брадавиците, на социјалните мрежи се редеа комплименти на следбениците, проследени со машки воздишки и жешки коментари.

Како и не би, кога сопругата на фудбалерот зрачи со стил и сексапил, а еротскиот набој толку силно ве дразни, што никако не можете да останете рамнодушни до вечност на ваква фатална привлечност.

Фото: Инстаграм/sofijamilo