11 тајни за сексот што ги знаат сите среќни парови

Животот е премногу краток за лош секс (иако лошиот секс може да трае само неколку минути).

Во врска, сексот треба да биде добар. Тоа е дел од лепилото што ве врзува двајцата. (А кога не е, тоа може да биде клинот што ве оддалечува толку многу што еден ден ќе се осврнете назад и ќе си речете, што ли мислев кога останав во тој пекол што го нареков врска?)

Еве, 11 работи што сите среќни парови ги знаат како апсолутно вистинити кога станува збор за сексот.

1. Количината може да се намалува со текот на годините, но квалитетот генерално треба да се зголемува



Честитки ако успеете да бидете реткиот пар кој сè уште се труди како на почетокот на вашата врска. Но, генерално, ќе имате секс поретко колку подолго сте заедно, што е во ред сè додека двајцата сè уште ги правите работите што го излудуваат вашиот партнер – и учите нови.

2. Ничие право на оргазам не е поважно од правото на другата личност



Еднаквоста се протега и во спалната соба. Луѓето во среќни врски го ценат задоволството и на другиот затоа што гледањето на нивниот партнер среќен ги прави среќни.

3. Компромисот се протега и во спалната соба



Се работи за правење работи со кои другата личност е опседната, дури и ако не сте толку голем обожавател. Очигледно, ова не значи да се оди подалеку од границите на она во што се чувствувате удобно. Ако знаете дека апсолутно никогаш нема да имате анален, но вашиот партнер е целосно зафатена со таа акција, сепак ќе мора да се справи и да го прифати вашето одбивање. Но, ако има нешто за кое се луди, а со кое ви е удобно и вам, дури и ако не ви е омилено, повремено уживајте и вие во тоа. Тие треба да го сторат истото за вас.

4. Вашиот сексуален живот ќе се намали ако не сте отворени за експериментирање



Луѓето живеат подолго од кога било. Тоа е генерално одлично, освен кога станува збор за моногамија – многу е потешко да се остане сексуално заинтересиран за една личност со децении. Тука доаѓа до израз обидот за воведување нови работи во спалната соба.

5. Продавниците за секс можат да бидат корисни



Продавниците за секс можат да бидат оаза за среќни парови кои сакаат да одржат одличен сексуален живот. Пребарувањето низ производите може да ви помогне да смислите нови начини за промена на работите.

6. Постојат и други сексуални дестинации надвор од „Градот на оргазмите“



Иако оргазмите секогаш се сметаат за врв на сексот, фокусирањето на нив може да го направи сексот здодевен. Прво на сите, лесно е да се западне во рутина бидејќи секој од вас знае кои движења го прават оргазмот. За разлика од часот по математика, понекогаш мора да отстапите од формулата дури и кога знаете дека функционира. Плус, кога толку многу се фокусирате на оргазмите, можете да пропуштите други причини за секс, како што се емоционалните оргазми затоа што се чувствувате толку блиску.

7. Ако сè сфаќате премногу сериозно, ќе пропуштите неверојатен секс



Толку многу работи можат да тргнат „наопаку“ за време на сексот, но начинот на кој реагирате на нив може да ги исправи на прилично неверојатен начин.

8. Користењето на сексот како оружје во врската едноставно не е во ред



Сексот не е нешто што може да се разменува, ниту средство за контролирање на некого. Јасно е дека не треба да имате секс кога сте лути на вашиот партнер, но воздржувањето од секс само за да докажете нешто или да добиете предност, наместо да се обидувате да решите проблем, е премногу лошо за врската.

9. Секојдневните работи всушност можат да бидат навистина жешки



Да се ​​биде во долгорочна врска значи дека ќе имате многу нормални денови заедно. Но, луѓето во среќни врски знаат да ги отворат очите за потенцијалната сексапилност на тие моменти. На пример, кога вашиот партнер ја чисти кујната затоа што мразите да го правите тоа, застанете за навистина да сфатите што значи тоа: дека се обидува да ве направи среќни, што може да биде една од најсексипилните работи од сите

10. За многу луѓе, возбудувањето е повеќе бавно горење отколку вклучување



Директно прашање: „Значи, ќе имаме секс?“, не се смета воопшто за предигра. Само затоа што сте имале секс еден со друг милион пати, не значи дека повеќе не заслужувате да се третирате како нешто посебно.

11. Отсуството ги прави гениталиите попривлечни



Дајте си шанса да си недостигате еден на друг. Кога поминувате некое време разделени, одржувате ниво на независност кое е а) навистина привлечно и б) начин вие двајцата да изгледате како новина еден на друг.