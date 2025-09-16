„Ѕвездите на Пинк“ почнуваат – Еве кога музичкото шоу се враќа на малите екрани

Музичкото шоу „Ѕвездите на Пинк“ се враќа на малите екрани оваа сабота, 20 септември, во 21 часот, како дел од новата програмска шема на Пинк ТВ.

Првите емисии на „Ѕвездите на Пинк“ веќе се снимени во студио во Шимановци, кое е специјално опремено за музичкиот натпревар, а публиката ќе може да ужива во настапите на кандидатите, како и во несогласувањата меѓу членовите на жирито, почнувајќи од овој викенд.

Судејќи според снимките што се појавија на социјалните мрежи, атмосферата меѓу членовите на жирито на моменти беше многу напната, а Јелена Карлеуша дури и го прекина снимањето поради Драгомир Деспиќ Десонгерица.

Шоуто ќе го водат Огњен Амиџиќ и Бојана Лазиќ, а зад сцената ќе се одржи средба со Анѓела Ашанин, која ќе разговара со кандидатите и нивната поддршка.

Заштитниот знак на „Пинкови ѕвезди“, познатите црвени столчиња, се повторно тука во новата сезона, а на нив ќе седнат членовите на стручното жири: Јелена Карлеуша, Зорица Брунцлик, Вики Миљковиќ, Драган Стојковиќ Босанац и Драгомир Депсиќ Десингерица.

Foto: printscreen/YouTube