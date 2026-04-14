Зошто треба да испиете чаша вода веднаш штом ќе се разбудите

Некои лекари препорачуваат да држите чаша вода на собна температура покрај креветот и да ја пиете веднаш по будењето за да го намалите ризикот од кардиоваскуларни проблеми наутро.

Според д-р Алберто Санагустин, периодот веднаш по будењето, особено помеѓу 6 и 10 часот наутро, е поврзан со поголем ризик од кардиоваскуларни проблеми. По неколку часа одмор, телото претрпува ненадејна промена што ја зголемува веројатноста за срцев удар, додека повеќето луѓе одеднаш влегуваат во својата дневна рутина во тој момент.

Шпанското списание Cope известува дека причината е низа внатрешни реакции што се активираат штом ќе станеме од кревет. Затоа, Санагустин препорачува едноставна навика што може да помогне во намалувањето на овој ризик: веднаш по будењето, пред да станете, треба да испиете чаша вода на собна температура.

Тој објаснува дека овој едноставен потег има непосреден ефект врз циркулаторниот систем. Водата помага во хидрирањето на телото и го олеснува протокот на крвта низ крвните садови. Важно е, вели тој, овој гест испраќа непосреден сигнал до телото малку да ги стесни крвните садови и да го зголеми крвниот притисок доволно за да се спречи губење на рамнотежата. Ова постепено го подготвува телото за промена на положбата и почеток на дневните активности.

Овој совет, кој докторот го опишува како „спасувач на живот без трошоци“, не само што помага побезбедно да се започне циркулацијата, туку и поттикнува хидратација рано наутро. Според него, ова е важно за сите органи да функционираат правилно во текот на денот.

WebMD дава слична препорака, со дополнителна идеја за додавање малку вкус на вашата утринска чаша вода.

„Утрото е најдобро време за хидратација. Телото штотуку поминало низ долг пост. За едноставно почетно засилување, исцедете половина лимон во вашата прва чаша утринска вода за освежителен извор на антиоксидантни фитонутриенти, витамин Ц и калиум“, се вели во него.

Фото: Freepik

Извор: Курир