Зошто ни е потешко да станеме од кревет кога врне?

Звукот на тивок дожд може да биде релаксирачки, но исто така може да направи да се чувствуваме летаргично.

Есенското сивило и дождот го прават оставањето на топлината од креветот вистински предизвик.

Но, зошто врнежливите денови толку многу влијаат на нашата енергија и расположение?

Психологот д-р Рејчел Молитор од Универзитетот Ковентри објаснува зошто е тешко да се стане кога врне и како да се олеснат врнежливите утра.

Според д-р Молитор, дождливите денови прават многу луѓе да се чувствуваат летаргично.

„За некои дождот ја засилува желбата да останат во затворени простории и да го забават денот, додека кај други може да предизвика чувство на авантура“, објаснува д-р Молитор.

Нашите реакции на дождот зависат од минатите искуства и од тоа како го перципираме дождот.

„Ако планираме да го поминеме денот во затворен простор, дождот можеби нема да има толку големо влијание. Но, ако сме планирале активности на отворено или долго патување, дождот може да предизвика фрустрација“.

Сиво небо и темни облаци – како влијаат на нашето тело?

Дождот често доаѓа со сиво небо и помалку сончева светлина, што влијае на нашиот внатрешен часовник.

„Нашите деноноќни ритми зависат од сончевата светлина – кога има помалку светлина, мозокот сигнализира дека е ноќе, што може да ја намали нашата будност“, објаснува Молитор.

Лошото осветлување може да го забави нашето тело, да ја намали мотивацијата и да го отежне станувањето од кревет.

Исто така, студот го зголемува чувството на удобност под топло ќебе, што го отежнува станувањето од креветот.

„Падот на температурата може да ја зголеми желбата за заштеда на енергија, што го отежнува станувањето наутро и започнувањето на денот“, додава Молитор.

Зошто звукот на дождот нè заспива?

Звукот на дождот има смирувачки ефект и може да нè направи поспани. „Нежните звуци на дождот смируваат и промовираат релаксација“, вели д-р Молитор.

„За време на дождливите денови се намалува производството на кортизол, хормонот кој нè држи будни, додека мелатонин, хормонот кој го поттикнува спиењето, се зголемува.“

Комбинацијата на овие фактори често доведува до чувство на замор и летаргија, што ги прави врнежливите утра посебен предизвик.

Како да го олесните станувањето во дождливите денови? Обидете се да поминете што е можно повеќе време под природна светлина и обезбедете топла рутина за полесен почеток на денот.

извор:курир.мк

фото:Freepik