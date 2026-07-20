Зошто гледањето во телефонот додека сте во автомобил ви предизвикува вртоглавици?

Ако ви се слоши секогаш кога ќе погледнете во телефонот или ќе се обидете да читате книга додека се возите, не сте сами. Ова е нешто со кое се справуваат многу патници без да ја знаат причината.

Ако се возите со јавен превоз наутро и сте затекнати во шпицот или одите на патување, ви треба нешто што ќе ве забавува. Забава може да биде книгата што неодамна сте почнале да ја читате или вашиот телефон. Сепак, за време на првите неколку реченици што ќе ги прочитате или првиот поглед на екранот, може да почувствувате вртоглавица и гадење. Ова не е невообичаено, бидејќи повеќето луѓе доживуваат мачнина при возење додека возат.

Зошто ви е лошо кога читате додека се возите?

Читањето додека се возите создава сензорен конфликт. Кога едно од вашите сетила му кажува на мозокот едно, додека друго сетило му кажува на мозокот нешто друго, мозокот влегува во состојба на конфузија што предизвикува гадење.

Ова е почесто отколку што луѓето мислат и не мора да се случи само ако читате додека се возите. Ако сте склони кон тоа, знаете дека може да ви се случи додека се возите во автомобил, брод, авион или воз. Кај некои луѓе, оваа состојба може да биде толку изразена што може да се случи и во продавница, на пешачки премин или на друго место каде што има многу луѓе.

Кои се симптомите?

Мачнината при движење може да биде придружена со различни симптоми. За да ви помогне да ја препознаете, NHS ги наведе симптомите на оваа состојба:

вртоглавица,

повраќање,

главоболка,

чувство на студ и бледило,

потење.

Како да се борите против мачнината при патување?

Постојат многу начини за борба против мачнината при патување, и тие сигурно можат да ви помогнат следниот пат кога планирате долго возење. Тие вклучуваат:

Намалете го движењето и седнете напред.

Погледнете право напред во фиксна точка.

Добијте свеж воздух доколку е можно.

Затворете ги очите и дишете полека додека се фокусирате на дишењето.

Одвлечете го вниманието на вашите деца со разговор, слушање музика или пеење песни

Престанете да се движите, доколку е можно, за да добиете свеж воздух, испијте вода или прошетајте.

Пробајте ѓумбир, кој можете да го земате како апче или чај.

Ако сакате да избегнете мачнина при патување, најбезбедно е да не читате, гледате филмови или користите електронски уреди додека се возите. Исто така, не е препорачливо да гледате во подвижни предмети, како што се автомобили што минуваат или водни бранови. Избегнувајте тешки оброци и зачинета храна пред патувањето. Исто така, не пијте алкохол непосредно пред или за време на патувањето.

фото:Magnific