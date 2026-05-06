Зорица Брунцлик за прв пат откри колку долго била болна: Пејачката молчеше за тоа и храбро се бореше

Музичката ѕвезда Зорица Брунцлик откри дека за лошите анализи дознала на 1 август минатата година, но молчела за тоа и ја водела својата битка во тишина. Легендарната пејачка се борела со ужасната болест со која храбро се справила минатото лето, а за која дознала сосема случајно.

Имено, Зорица рекла дека со години има проблем со коските, односно дека ѝ е дијагностицирана остеопороза, поради што оди на прегледи и тестови, и дека за време на редовен преглед дознала дека е во лоша здравствена состојба.

– Со години имам остеопороза, тоа е проблем со коските и одиш двапати годишно на тестови и се вакцинираш. Минатата година бев таму на 1 август за да направам тестови и докторката ми рече: „Зорице, воопшто не ми се допаѓаат твоите резултати, би сакала тоа да го снимиш“ – рече таа во емисијата „Амиџи Шоу“ и додаде:

– CRP 300 подоцна 4000 Д-димери и 1 железо и така натаму…

Потоа ја откри точната дијагноза, која се нарекува дивертикулоза на дебелото црево.

– Ова значи дека вашето дебело црево се воспалува и излегува балон кој се полни со разни нечистотии, а потоа се затнува, а ако пукне… Далеку од тоа.Рече Бог: „Сè уште не си за кај мене, треба да останеш таму, врати се“. Имав две фази на лекување. Прво бев во Драгише Мишовиќ, во втората фаза бев во Клиничкиот центар. Докторот сè уште ме вика секој ден и ме прашува дали сум добро. Физиотерапевт ми зготви доматна супа, ми ја исполни желбата. И побарав празен бурек и сите ми се смееја. Не ми даваа да јадам – ​​рече таа со смеа.

