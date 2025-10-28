Знаци дека ви недостасуваат важни витамини: Слушајте го вашето тело

Дали ги добивате сите важни хранливи материи што ви требаат секојдневно? Ако често се чувствувате болести како што се ладни екстремитети, замор, главоболки, кршливи нокти, вашето тело најверојатно нема да добие доволно железо.

Како да знаете дали имате недостаток на некои витамини и други важни елементи? Видете ги следниве знаци.

Дефицит на витамин А

Некои од првите знаци дека на вашето тело му треба повеќе витамин А се

• суви очи

• сува и лабава кожа

• акни

Псоријаза

• проблеми со дишењето

• бавно заздравување на раните

• дијареа и други

За да се намали ризикот од овој недостиг на витамин, земете додатоци збогатени со неа, како и храна како моркови, слатки компири, тиква, туна.

Дефицит на витамин Ц

Еден од најчестите симптоми кои можат да ви кажат дека ви требаат повеќе витамин Ц се:

депресија

• гингивитис

• одложено лекување на рани

• крварење од непцата

• висок крвен притисок и други

Витаминот Ц е исклучително важен антиоксидант за телото.

Го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести, рак, астма, настинки. Затоа е важно да си го набавуваме не само преку додатоци во исхраната, но и преку потрошувачката на цитруси, киви, пиперки, папаја, брокула, зелка.

Дефицит на витамин Д

Недостатокот на овој важен витамин е ретко препознатлив.

Еден од најјасните знаци на недостаток е чувствителните коски и подложност на заразни болести како што е грип.

Витаминот Д не е само-синтетизиран од телото, и единствениот начин да се добие тоа е преку јадење храна богата со неа, земајќи додатоци и често изложување на сончевите зраци.

Јадете доволно млечни производи, бадеми и мрсна риба.

Недостаток на калциум, знаци:

• замор

• чести мускулни грчеви

• развој на остеопороза и други

Калциумот е важна хранлива состојка која го намалува ризикот од згрутчување на крвта во крвните садови и тоа го прави важно за здравјето на срцето. За да имаме здрави коски и заби, повторно ни треба минералот. Возрасен треба да зема околу 1000 mg на ден. Еден од најдобрите извори на калциум е зелен лиснат зеленчук, млечна храна, лосос, бадеми.

Недостаток на протеини, знаци

• губење на косата

• Разредување на косата

• тешкотии во градењето на мускулите дури и кога работите спорт

• губење на мускулната маса и други

Запомнете дека квалитетот и количеството на извори на протеини можат да влијаат врз здравјето на срцето или да го зголемат ризикот од развој на дијабетес.

Недостаток на влакна, знаци

• запек

• чувство на постојан глад

За здрава доза на влакна, се зема количина од 20 до 35 грама дневно. Влакна е исклучително неопходно за здравјето и функцијата на цревата.

Тие не само што ќе ви насладуваат, туку ќе го намалат холестеролот, шеќерот во крвта. Јадете повеќе овес, брокула, грав, јаболка.

извор:попара.мк

фото:Freepik