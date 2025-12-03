Злата Петровиќ призна нешто што ги насмеа сите: „Не носам долна облека“

Злата Петровиќ предизвика возбуда кај машкиот пол со својата исповед додека гостуваше во „Цеца Шоу“.

Злата Петровиќ и Ванеса Шокчиќ, разговараа за нивната работа, приватен живот и интимност.

Дотерана и стокмена како и секогаш, Злата разговараше во споменатата емисија и откри многу детали од нејзиниот живот, а во еден момент ги изненади сите одговарајќи на прашањето дали носи долна облека.

Злата Петровиќ, жена позната како некој што не се плаши јавно да ја каже вистината, призна нешто што ги насмеа сите во студиото.

– Јас денес не носам долна облека кај тебе. Не сакам да навлегувам во детали, но навистина немам долна облека. Имам нешто што ми го стега стомакот, па можам да бидам и малку риба – рече таа, а потоа сите се „пукнаа“ од смеа.

– Безбедна си со мене – додаде Цеца. Исто така, Ванеса Шокчиќ зборуваше за тоа какво изненадување подготвува за публиката, а многумина ги воодушеви со песните што ги отпеа во живо.

фото: printscreen/instgaram/Youtube/Blic TV