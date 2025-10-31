Злата Петровиќ испрати јавна честитка до синот и стави крај на сите шпекулации

Ена Чолиќ и Јован Пејиќ, поранешни учесници во реалното шоу, вчера прославија една година љубов.

Во чест на овој ден, пејачката Злата Петровиќ му испрати порака на својот син и снаа – ја сподели своето честитка преку социјалните мрежи. По шпекулациите дека Злата и девојката на нејзиниот син, Ена Чолиќ, се во лоши односи поради нејзината изјава во ријалити програмата дека пејачката не се трезни, оваа порака ги разјасни работите.

– Денеска славиме една година љубов. Бог ни определува патишта и сè е за некое поголемо добро. Ти си моето добро. Нашиот пат нѐ однесе таму да се запознаеме, да ја почувствувам љубовта на прв поглед, како што сама кажа. За нас двоење оваа година беше тешка, но и година на заеднички раст, многу смеа и љубов која е поголема од светот… а понекогаш изгледаше како целиот свет да беше против нас. Љубовта победи, напиша Чолиќ на својот Истаграм профил, додавајќи:

– Благодарам за сите невидливи моменти што се случија зад очите на јавноста, кога молчевме, се држевме за рака и се смеевме на нешто што е наше само. И уште повеќе, благодарам што остана кога се појавија сомнежи и несигурности, кога сè мораше да се гради одново. Веднаш ти реков дека сакам да се видиш себеси како што јас те гледам. Исто така реков дека те избрав по убавите слики на инстаграм. Те сакам безусловно.

Потоа следуваше и честитка од мајката на Јован, што Ена веднаш ја сподели со јавноста. Моја драга , среќо моја, љубов моја и сè што имам на овој свет, со сè срце и душа ви честитам за годишнината на вашата прекрасна љубов! Нека ви дарува Господ Бог сета среќа на светот и да продолжите да се сакате така цел живот и да остареете заедно! Te сакам и љубам засекогаш! Вашата мајка, стои во пораката што ја испрати Злата на Ена, со што стави крај на шпекулациите за нивните односи.

На фотографијата во описот , Ена напиша: Најдобрата свекрва на светот.

foto: Printscreen Instagram/ena.colic