Жика Јакиќ крева тегови: Водителот доследен на вежбите за закрепнување по мозочниот удар

Жика Јакшиќ пред неколку месеци доживеа мозочен удар, а сега се појави видео со кое покаже како тече неговото закрепнување. Водителот е снимен во соба специјализирана за пациенти на кои им е потребна рехабилитација, каде што напорно тренира за да се врати во форма.
Видеото што беше објавено го прикажува водителот како крева тегови, прави исчекори и други вежби за истегнување со помош на експерти. Неговата посветеност не остана незабележана, а коментарите за поддршка како што се: „Браво, тоа е волја“, „Продолжи“…
@informertelevizija Producent i voditelj Žika Jakšić ponovo je počeo sa treninzima u teretani, godinu dana nakon što je doživeo moždani udar. #informer #informertv #informernovine #zikajaksic #trening ♬ original sound – Informer TV
Инаку, Жика Јакшиќ отворено зборуваше за својата здравствена состојба, нагласувајќи дека ова искуство му го променило погледот кон животот.
Foto: print screen/Instagram/TikTok