Жешкo модно издание на Барбара Бобак: Пејачката го покажа своето згодно тело

Пејачката Барбара Бобак синоќа настапи на еден настан, каде што пристигна во попровокативна облека од кога било, целата во кожа и тантела.

Пејачката пристигна во бесен автомобил, а кога излезе од автомобилот, многумина ги изненади.

За овој настап, Барбара, која ја доведе својата фигура до совршенство, носеше провокативен комбинезон направен од кожа и тантела.

Два ремена ѝ ги покриваа градите, а под костимот беше очигледно дека не носеше долна облека.

Во неколку наврати, Барбара се шегуваше и истакна дека се плаши да не се случи нешто, што не треба.

– Не пијам алкохол, не јадам слатки или нездрава храна, немам ден за мамење. Пијам само едно кафе наутро – искрена е Барбара, која откри дека нејзиниот татко ги управува нејзините финансии, пренесува Блиц.