Жешки кадри од Маја Маринковиќ – Го покажа силиконскиот задник додека се пресоблекува

Учесничката во реалното шоу „Елита 9“, Маја Маринковиќ, повторно успеа да крене прашина, и тоа веќе во раните утрински часови.

Додека се подготвуваше за нов ден, старлетата застана пред големо огледало во својата спална соба и почна да пробува комбинации, сосема несвесна, или сосема свесна, дека камерата го следи секој нејзин потег.



Во таа прилика, Маја го сврте грбот, па нејзиниот заоблен и затегнат задник заврши во преден план, што веднаш го привлече вниманието на сите што го гледаа видеото, како и на цимерите што беа во собата.



Додека се пресоблекуваше и позираше во огледалото, нејзиниот одраз стана вистински мал утрински спектакл.

Познато е дека Маја сака да ги истакнува своите атрибути, но овој пат отиде чекор понатаму, покажувајќи ја својата фигура без никакво двоумење. Коментарите на мрежите веќе се редат, а многу мажи тврдат дека оваа сцена дефинитивно била „најдобриот почеток на денот“.

Нема сомнение дека снимките од утринскиот ритуал на Маја ќе бидат споделени и на социјалните мрежи.

Foto: TV Pink Printscreen