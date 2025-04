Жан-Клод Ван Дам вмешан во синџир на проституција

Познатиот актер со белгиско потекло Жан – Клод Ван Дам стана предмет на истрага во врска со случај на трговија со луѓе, а во мрежата на организиран криминал, наводно биле вклучени и малолетници во Романија.

Имено, како што се наведува во документите, холивудската ѕвезда Жан Клод Ван Дам е предмет на истрага во врска со случајот со трговија со луѓе.

Наводно, Жан Клод Ван Дам користел услуги на криминална мрежа, а во наводната трговија со луѓе биле вклучени малолетници.

Ова денеска го објави романскиот ТВ-канал Про ТВ.

Како што пренесува романската веб-страница protv.ro, адвокатот на една од жртвите поднел тужба до Романската дирекција за истрага на организиран криминал и тероризам (DIICOT), која издала и официјално соопштение, но без да наведува имиња.

Според зборовите на адвокатот на една од наводните жртви, Адријана Кукулис, случајот го води Канцеларијата за истрага на организиран криминал и тероризам на романското обвинителство.

-Кривичниот случај открива меѓународни врски со идолите од нашето детство. Жан Клод Ван Дам е обвинет дека користел сексуални услуги на пет романски девојки кои истовремено биле во ранлива состојба, изјавил бранителот.

Според пишувањето на романските медиуми, обвинителството добило изјава од една млада жена која рекла дека учествувала во настани каде наводно му биле нудени девојки на Ван Дам.

Jean-Claude Van Damme involved in controversial criminal case — actor accused of using the services of five Romanian women forced into prostitution

The Romanian Prosecutor’s Office is investigating a claim made by a 26-year-old woman, who alleges that, ten years ago in Cannes,… pic.twitter.com/FM2p0dBtUD

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2025