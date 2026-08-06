Замина кралицата на кантри музиката: Почина Доли Партон

Светската музичка сцена ја изгуби една од своите најголеми и највпечатливи икони. Легендарната кантри пејачка, текстописец, актерка и филантроп, Доли Партон, почина на 80-годишна возраст во Нашвил, Тенеси.

Тажната вест за нејзиното заминување ја потврди нејзиното семејство, поточно нејзиниот внук Брајан Сивер преку видео обраќање, истакнувајќи дека таа починала мирно.

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Веста веднаш го обиколи светот, а водечките глобални медиуми како BBC, The New York Times и CNN со вонредни соопштенија оддаваат почит на нејзиниот живот, кариера и неверојатно хуманитарно наследство.

Родена на 19 јануари 1946 година во руралниот дел на Тенеси, Партон израснала во екстремна сиромаштија, како едно од 12-те деца во еднособна дрвена кабина. Овој тежок почеток во животот подоцна стана инспирација за некои од нејзините најдлабоки песни, вклучувајќи ја и класиката „Coat of Many Colors“, која зборува за љубовта на нејзината мајка и скромното детство. Својот музички талент го покажала уште во раното детство пеејќи во црква, а веднаш по завршувањето на средното училиште во 1964 година, со куфер во рацете се преселила во Нашвил за да го оствари својот сон.

Во текот на својата шестдецениска кариера, Доли Партон напиша повеќе од 3.000 песни и издаде 49 студиски албуми, освојувајќи 11 Греми награди. Светските медиуми во своите написи издвојуваат три нејзини клучни ремек-дела кои го дефинираа нејзиното творештво: „Jolene“, „9 to 5“ (која стана химна на работничките права на жените) и безвременската „I Will Always Love You“. Оваа последна песна, која Партон одби да му ја продаде на Елвис Присли за да ги задржи авторските права, подоцна во изведба на Витни Хјустон стана еден од најпродаваните синглови во историјата на музиката.

Освен во музиката, таа постигна огромен успех и во Холивуд со незаборавни улоги во филмовите како „9 to 5“ и „Steel Magnolias“.Покрај нејзината музика и препознатливиот гламурозен стил со светки и перики, медиумите особено ја нагласуваат нејзината хуманитарна дејност. Преку нејзината програма за описменување „Imagination Library“, основана во чест на нејзиниот неписмен татко, таа донираше повеќе од 300 милиони бесплатни книги на децата ширум светот.

Нејзината дарежливост беше видлива и во кризни моменти, вклучувајќи ја и личната донација од еден милион долари која значително го забрза развојот на вакцините против Ковид-19.В о последните години, нејзиното здравје беше нарушено, особено по смртта на нејзиниот сакан сопруг Карл Томас Дин во март 2025 година, со кого помина речиси 60 години во брак.

Како што пренесуваат медиумите, Доли самата признала дека во тој период го запоставила сопственото здравје додека се грижела за него.Светот се збогува со жена која успеа да ги надмине жанровските и општествените поделби, останувајќи сакана од сите генерации. Таа ја сфаќаше својата работа сериозно, но никогаш не се сфаќаше сериозно себеси, честопати шегувајќи се на своја сметка. Нејзините песни, нејзиниот забавен парк „Dollywood“ и нејзиното огромно срце ја обезбедија нејзината бесмртност во модерната култура.

фото: Instagram printscreen/dollyparton