Залудно го чека дома: Четириножниот пријател на Халид, Бенџо, не јаде ниту пие (видео)

Босна и Херцеговина, но и целиот регион, вечера се збогува со Халид Бешлиќ, легендарниот крал на народната музика, кој, да потсетиме, почина на 7 октомври.

Комеморација се одржа во понеделник, а поворката со неговиот ковчег, проследена од море од луѓе, се упати кон гробиштата кон последното почивалиште на Халид.

Босанско-херцеговската телевизија „Фејс ТВ“ емитуваше трогателна репортажа што длабоко ги трогна гледачите. Долгогодишниот пријател на Халид, Владо Пејиќ, откри тажни детали за верното куче на пејачот, Бенџа, кое тешко се справува со загубата на својот сопственик.

„Бенџо е кучето на Халид, има 15 години. Може да се види дека веќе се мачи да оди, но што да се прави – така е. Лежи и не може да се помрдне. Халид го најде на улица пред 15 години, го донесе дома и го одгледа. Сега е стар, но откако Халид се разболе, а особено откако почина, Бенџо не јаде ниту пие вода“, рече Владо.

„Гледате, едноставно не сака. Нема многу што да се каже. Ни беше лојален, си игравме со него 15 години. Тој ја извршуваше својата мисија со нас, и тоа го правеше чесно. Во овој момент, двајца или тројца ветеринари од Вогошќа веќе не контактираа и ни понудија да го прегледаат и да помогнат колку што можат“, додаде Пејиќ, покажувајќи кон кучето кое, освен поради годините, сега е скршено од загубата на својот сопственик.

Foto: printscren/instgaram/youtube