Заедно настапуваа пред само четири месеци: Бајага во тага за пријателот и колега Владо Јаневски (видео)

Владо Јаневски, една од најистакнатите личности на македонската популарна музика од деведесеттите години па наваму, почина во недела (28.Јуни) на 66-годишна возраст, а неговата смрт предизвика неверување и бројни реакции на социјалните мрежи.

Меѓу многуте колеги кои со разочарување и длабока тага се зборуваа беше и Момчило Бајагиќ Бајага.

На официјалната Фејсбук страница на Бајага и Инструктор беше наведено:

„Со тага се збогуваме со нашиот долгогодишен пријател и соработник. Нашите заеднички концерти ќе останат во нашите сеќавања засекогаш. Бајага и Инструктори“.

Ваква објава, која предизвика многу реакции, пред сè од нивните обожаватели од Македонија, беше сосема очекувана. Бајага и Владо Јаневски беа долгогодишни соработници и пријатели.

Во еден период, Јаневски ја сними својата верзија на големиот хит на Здравко Чолиќ „Твоите очи“ на македонски јазик. Да потсетиме дека Бајага го напиша текстот за легендарната песна, а тој е и коавтор на музиката, заедно со покојниот Миша Алексиќ.

На концерт во Скопје, во 2006 година, Бајага енд Инструкторис и Владо Јаневски ја изведоа оваа песна заедно, а таа снимка сè уште собира голем број прегледи на Јутјуб.

Бајага енд Инструкторис и Владо Јаневски одржаа заеднички концерт пред нешто повеќе од четири месеци, на Денот на вљубените, исто така во Скопје. За жал, македонскиот уметник почина по кратко и тешко боледување.

фото:You tube printscreen/Instagram printscreen/bajagaiinstruktori