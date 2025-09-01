„Задникот на изволте“: Тијана Ем ги остави мажите без здив

Пејачката Тијана Милентијевиќ повторно објави провокативна фотографија на социјалните мрежи, но овој пат отиде чекор понатаму.

Имено, Милентијевиќ се стегна во тесен фустан со гол грб, кој малку го крена, па задникот ѕиркаше од под него.

Кадарот од задникот предизвика воздишки кај минувачите, а она што се забележува е дека пејачката нема ни трага од вишок целулит. Покрај тоа, струкот на Тијана, кој многу жени би го посакале, не можеше да помине незабележано.

Тијана имаше плетенки и позираше без ни трошка шминка, а бидејќи имаше разни коментари за неа, во меѓувреме избриша многу од нив, оставајќи само неколку.

фото: Print Screen/Instagram/ Tijana eM /