Бројката ќе ви го помати умот: Откриена цената на прстенот што го носи Мелина Џиновиќ

Мелина, екс сопругата на пејачот Харис Џиновиќ, повторно е во центарот на вниманието поради луксузниот животен стил, кој го потврди и со последната свадбена прослава во Монако.

Таа три дена ја славела својата венчавка со британскиот милионер Џефри Пол Арнолд Деј, а церемонијата се одржала во општината во Монте Карло, пред околу 70 гости.

Според медиумските извештаи, Мелина носи импресивен прстен со дијамант од 10 карати, чија вредност се проценува на околу 80.000 евра. Впечатливиот накит веднаш привлече внимание и стана една од главните теми по свадбата.

Од објавените фотографии, кои досега не биле видени во јавноста, може да се забележи раскошна декорација, елегантна атмосфера и неколку различни венчаници што ги носела невестата.

Сепак, еден детаљ предизвикал поделени реакции. Иако прославата била на високо ниво, со јахти и хеликоптери за импресионирање на гостите, сместувањето било во хотел со три ѕвезди – еден од поевтините во Монте Карло. Според информациите, цената на ноќевање изнесувала околу 280 евра.

