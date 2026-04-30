Пејачката која живее до Милан Станковиќ открива што се случува во неговиот дом: „Секоја ноќ го слушаме тоа“

Поранешната српска музичка ѕвезда, пејачот Милан Станковиќ, со години живее во целосен медиумска илегала, далеку од очите на јавноста.

Како што се шпекулира, Станковиќ подготвува нов албум во строга тајност и планира спектакуларно враќање на музичката сцена, а пејачката која живее недалеку од него откри каква е сега ситуацијата во домот на пејачот.

Младата пејачка Ива Грујин, која живее веднаш до него во една од најлуксузните населби во Белград, Дедиње, тврди дека од неговиот стан може да се слушне музика и пеење.

– Моето семејство живее во Дедиње и тие рекоа: „Секоја вечер пее нешто, вежба, го слушаме“. Јас велам, не дај Боже да смисли нешто. Сите се надеваме – рече Ива, која годинава се натпреваруваше на Евровизија.

Рада Манојловиќ пак изјави дека не е информирана на камбек на нејиниот пријател и поранешто момче.

