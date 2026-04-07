За Алачки денес е специјален ден: Посебна радост и убаво на душа

Пејачката и водителка на „Вкусот на традицијата“ и „Везилка“ Адријана Алечки денес е посебно среќна, исполнета и горда мајка.

Денес во нејзиното семејство е споецијален ден, големиот христијански празник Благовец и наедно именден на нејзиниот син Благоја Алачки. Денес во кујната на Андријана ќе има посебна софра, празнична, ќе се наздравува, пее и слави во име на денот, за нејзниот Благоја.

Но за старт на денот, се тргнува со една јавна честитка од мама која во прилог на фотографијата од својот наследник пишува:

-Да ти е вечно името синко. Честит Благовец. Здрав и жив да си!- напиша таа дополнувајќи со симболи од торта, цвет и чаша вино.

За потсетување, синот на Адријана и Горан Алачки се ожени пред три години со својата сакана Лина и направија голема свадбена веселба, додека пред две го добија синчето Јован.

Благоја Алачки ги наследи музичкте гени од своите родители и свири на гитара, додека ќерката Грациела е среќно мажена и работи во банка.

Вечен нека е именденот!

