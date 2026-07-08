Врвките едвај ја држат нејзината интима: Врие во базенот на Бака Прасе

Јутјуберот Бака Прасе сподели фотографија со девојката Милена Стаменковиќ од базен, а во прв план беше кадар од нејзиниот задник.

Бака Прасе замина на Миконос со својата девојка Милена, од каде што редовно се огласува и покажува во каков луксуз уживаат. Тој сега сподели фотографија од приватната вила која ја изнајмиле, а жешката сцена од базенот го привлече вниманието на сите негови следбеници и фанови.

Јутјуберот направи селфи од водата, додека во позадина стоеше Милена која беше свртена со грб. Во прв план беше нејзиното извајано тело и задникот.

Погледот на сите им паѓаше на нејзиниот голем извајан задник, а црното бикини едвај и да се гледаше од големината на нејзината позадина.

„Уф, само да го прегрмиме ова бегство на Миконос“, напиша јутјуберот покрај нивната заедничка фотографија.

Покрај Милена, и јутјуберот се фрли на сериозен тренинг, па така неговата објава од спалната соба ги залуде жените, особено поради вените кои се протегаа сè до неговата интима.

фото:Instagram printscreen:lemilenas/bakaprase