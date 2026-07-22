Во бикини на Санторини: Хелена Топаловиќ одржа лекција, како изгледаат совршено тело и извајани облини до перфекција

Атрактивната Хелена Топаловиќ покажа дека и ова лето е во одлична форма.

Извајаното тело и совршените облини на нејзините летни фотографии секојдневно ги красат социјалните мрежи.

Хелена редовно тренира во теретана и може да се пофали со исклесана фигура која мами возбуда. Колку совршено изгледа оваа популарна дама е највидливо кога на себе носи само костим за капење.

View this post on Instagram A post shared by Helena Aleksić (@helena_topalovic)

Не постои вистински маж кој би останал рамнодушен на убавината на оваа секси дама.

Па наместо морската панорама на Санторини, погледот и на вашите очи сам ќе се пренасочи на бујните облини на Хелена.

Фото: Инстаграм/helena_topalovic