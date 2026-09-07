Витамин Д по летото: Дали навистина се наполнивте за претстојната зима

Секоја есен ја слушаме истата приказна: „Се наситив со сонце во текот на летото, не ми треба витамин Д“. За жал, реалноста е поинаква, а бројките го потврдуваат ова: голем процент од луѓето имаат недоволно ниво на витамин Д дури и по сончево лето, а лекарите се среќаваат со ова на секој чекор. А кога ќе дојде зимата, проблемите предизвикани од недостатокот стануваат само очигледни: замор, чести настинки и болки во коските.

Постојат неколку причини: кремите со висок фактор на заштита го блокираат синтетизирањето на витамин Д, поминуваме сè повеќе време во затворен простор, а клима уредите нè држат подалеку од сонцето дури и во јули. Загадениот воздух во градовите дополнително го намалува количеството на УВ зраци што стигнуваат до кожата, па резултатот е недостаток и покрај топлите денови и честите престојувања надвор.

Затоа е попаметно да го проверите нивото на витамин Д со крвен тест отколку да се потпирате на чувството дека сте се сончале доволно. Една едноставна проверка ги отстранува сите сомнежи и ви дава точна слика.

Зошто витаминот Д3 е важен за имунитетот и коските

Витаминот Д3, како што се нарекува активната форма на витамин Д, игра улога во скоро секој систем во телото. Неговата најпозната улога е во коските: без витамин Д, калциумот не се врзува правилно, па коските се послаби, а ризикот од фрактури и паѓања се зголемува, особено кај постарите лица и децата во раст.

Но тоа е само дел од приказната. Витаминот Д е исто така важен за имунитетот, па затоа неговиот недостаток е придружен со чести настинки и инфекции во текот на зимата, како и чувство на замор и лошо расположение во мрачни денови. Затоа во зима, кога речиси и да нема сонце, се исплати да се размисли за суплементација на време, пред првите вируси да затропаат на вратата.

Дозата зависи од нивото во крвта, возраста и начинот на живот, па затоа е најбезбедно да ја одреди лекар, а не сосед, сестра или форум на Интернет. Експертска проценка е секогаш најдобра.

Кои дози на витамин Д3 се соодветни за кого

На пазарот постојат различни јачини, па затоа е лесно да се изгубите. За превенција кај возрасни, често се препорачуваат 1000 до 2000 IU дневно, а во случај на поголеми недостатоци, лекарот може да предложи повисоки дози, како што се 4000 IU, кои обично се земаат пократок период додека нивото не се врати во нормала. Пред да започнете со која било доза, направете анализа и консултирајте се со вашиот лекар.

Витаминот Д често доаѓа со калциум, па затоа калциумот со витамин D3 е добар избор за луѓе кои се грижат за своите коски, особено за жени во менопауза и постари лица. Оние кои сакаат посилна имунолошка поддршка во зима може да бидат соодветни за комбинација од витамин Ц, цинк и витамин D3, која покрива повеќе потреби одеднаш, особено во студената сезона.

А за оние кои сакаат најкомп, а ве спасува од многу грижи во текот на зимата.летна формула, тука е и комбинацијата K2D3, бидејќи витаминот K2 помага калциумот да се насочи таму каде што треба да биде, во коските, наместо да се таложи во артериите. Сепак, изберете ги сите овие препарати според вашите потреби, со стручен совет и редовни прегледи.

Подгответе го вашето тело пред првиот снег

Септември е идеален месец за проверка на нивото на витамин Д и, доколку е потребно, започнете со суплементација пред деновите да станат кратки. Вашето тело ќе ви биде благодарно во текот на целата зима, не само во однос на вашите коски, туку и на вашиот имунитет, енергија и расположение. Крвната анализа во септември чини малку

Со редовна прошетка попладне, кога сонцето е сè уште малку над хоризонтот, добра исхрана со риба, јајца и млечни производи и евентуална суплементација во консултација со вашиот лекар, ќе ја дочекате зимата подготвени и полни со енергија, без страв од првите студени денови.

извор:попара.мк

фото:Freepik