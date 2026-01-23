Виктор Живојиновиќ отпатува во топлите краишта и се пофали разголен откако симна 70 илограми

Виктор Живојиновиќ, син на Лепа Брена, привлече големо внимание од јавноста со својата трансформација. Откако се здебели 163 килограми, наследникот на пејачката одлучи да се посвети на поздрав начин на живот.

Виктор патуваше во потоплите региони и објави видео на Инстаграм на кое покажува како изгледа со 70 килограми помалку разголен уживајќи под сонцето.

Синот на Брена лежеше на работ на базенот, а многумина коментираа дека трансформацијата е неверојатна и дека трудот на неговиот изглед се исплатил, и дека изгледа подобро од кога било.

-Зен – кратко напиша Виктор, но не откри каде се наоѓа.

Виктор ослабе благодарение на вежбањето и промената во исхраната. Тој сепак сакаше да се ослободи од повеќе масни наслаги околу стомакот, па наводно се подложил и на липосукција.

Брена еднаш рече дека Виктор имал многу проблеми со тежината.

– Боба и јас постојано правевме вечера кога децата беа мали, и затоа Виктор стигна до бројката од 163 килограми. Многу страдав поради тоа! Ми беше толку тешко што заплакав – призна пејачката за „Информер“.

Самиот Виктор постојано зборуваше за својата борба со килограмите, а судејќи според резултатите, тој беше повеќе од доследен и упорен во ова.

