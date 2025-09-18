Вељко Ражнатовиќ го смени стилот – се одлучи само за мустаќи наместо брада

Вељко Ражнатовиќ, синот на најголемата балканска ѕвезда Светлана Цеца Ражнатовиќ, е многу активен на социјалните мрежи.

Вељко сега позираше во автомобилот и го покажа својот нов имиџ. Имено, боксерот имаше капа на главата, а сите ги забележаа неговите мустаќи.

Иако носеше брада до неодамна, реши да ја избричи и да остави само мустаќи.

Светлана Цеца Ражнатовиќ го помина ова лето работејќи, а неодамна проговори за своите деца:

– Вељко се јавува повеќе. Се јавува 78 пати на ден и кога нема што да каже, ми се јавува и ми пее. Анастасија вели, сега кога беше во Белград за последен пат: кажи ми дека не е Вељко, кога ми заѕвони телефонот. Јас велам, да, Вељко е и се јавуваме. Таа му вели: што по ѓаволите сакаш повеќе, остави ме да разговарам со мајка ми. Имам близок однос со двајцата, тие се различни по карактер и покажуваат емоции и имаат реакции различно, тие се дијаметрално спротивни. Разговарам со него сто пати на ден и кога знае дека не сум во позиција да одговорам, заборава. Се случува да се јави, јас велам: Вељко, „Ѕвезда Гранда“, а тој: извини, извини, заборавив, раскажа таа само една од ситуациите низ насмевка Цеца.

Foto: printscreen/instgaram