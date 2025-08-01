Велат дека се оперирала и денес не личи на себе: Вака изгледала некогаш сопругата на Слоба Радановиќ

Јелена Радановиќ, сопругата на пејачот Слобо Радановиќ, сподели стара фотографија на својот Инстаграм профил и им откри на своите следбеници како изгледала во детството. Откако се појави во јавноста, често се шпекулира за тоа што се променила на себе, а сега реши да ја покаже својата природна убавина од помладите денови.

„Мала јас“, напиша Јелена во описот на фотографијата.

„Колената ми беа отсечени, но буквално. Никој не забележа дека нешто се случува. Разговаравме само две реченици, следниот ден Слоба ми остави порака и ме праша дали сè е во ред. После тоа, никогаш повеќе не разговаравме“, рече еднаш таа за запознавањерто со пејачот.

Foto: print Screen/Instagram