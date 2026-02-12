Варите зелка? Додадете само една состојка и во домот ќе нема никаква миризба

Зелката е еден од најпристапните и најразновидните зеленчуци – можете да ја користите за подготовка на супи, главни јадења, салати, пити и многу повеќе. Сепак, многу домаќинки ја избегнуваат поради специфичниот мирис што се појавува за време на варењето.

За среќа, постојат едноставни трикови што ви овозможуваат да уживате во оброкот без куќата да мириса на варена зелка.

Мала тајна за свеж мирис

Оцетот е едноставен и ефикасен начин за намалување на карактеристичниот мирис на зелката. Важно е да се користи во мали количини за да не се промени вкусот на јадењето.

Како да се користи:

Додадете малку бел оцет додека ја динстувате зелката.

За да ја намалите киселоста, можете да додадете и прстофат шеќер во јадењето.

Овој трик овозможува зелката да остане вкусна, а мирисот пријатен.

Стар домашен метод

Ако сакате уште поефикасно да го отстраните мирисот, пробајте комбинација од сол и сода бикарбона.

Подготовка:

Додадете една лажица сол и прстофат сода бикарбона во ладна вода.

Ставете ја исечканата зелка во оваа вода и варете ја непокриена 15-20 минути.

Исцедете ја зелката и продолжете со варење, динстување или печење.

Овој метод помага значително да се намали мирисот, а зелката го задржува својот природен вкус.

Природен штитник од мириси

Друг едноставен трик е да додадете неколку ловорови листови во водата за време на варењето.

Дополнителни совети:

Една лажица бел вински оцет и неколку капки сок од лимон дополнително ќе го неутрализираат мирисот.

Магдоносот, копарот и кимот можат да помогнат во намалувањето на силниот мирис и да го направат јадењето поароматично.

Благодарение на овие едноставни трикови, конечно можете да уживате во зелка без страв дека непријатниот мирис ќе завладее со вашиот дом. Без разлика дали ќе се одлучите за малку оцет, сода бикарбона или мирисливи ловорови листови, решението секогаш ви е на располагање во вашата кујна.

извор:точка

фото:Printscreen / Youtube / Bakina kuhinja