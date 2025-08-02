Ваква е Антониа Гиговска по дома: Домаќинка и мама со голема задача

Пејачката Антониа Гиговска пред две години се оствари во улога на мајка, а оттогаш Киан е нејзината најголема љубов, нејзиниот свет, нејзиното се’.

На сцена „специјалиста“, ама ништо покуса не е ниту дома како домаќинка, сопруга, но пред се мајка на Киан.

Антониа постојано е во трка по хитови кои очигледно ги има, но во трка и со секојдневните обврски надвор од естрадниот уметнички живот.

Една таква сцена од нејзиното домашно секојдневие таа покажа на „стори“, а од задачите кои ги имаше освен да се грижи за синчето, Антониа го чуваше и внучето од нејзниот брат Дарко.

За да покаже дека се’ е под контрола, а до себе има умни дечиња кои седат до мама и тета додека таа барем за момент прелистува канали на телевизија, веројатно да го погоди браниот цртан филм.

Видовме една поинква Антониа, опуштена по дома и лабава, барем колку се може!

фото:Instagram printscreen/antoniagigovskaa