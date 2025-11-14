Вака ќе подготвите пилешка чорба како онаа од кафеана: Тајната е во една состојка која ѝ дава посебен вкус

Пилешката чорба е класик којшто секогаш нѐ потсетува на топлината на домот и мирисот на кујната.
Но, постои нешто посебно во кафеанските верзии од чорбата – богат вкус, внимателно сварени состојки и тајни додатоци кои ја прават незаборавна.
Оваа пилешка чорба нѐ носи во духот на старите кафеани и едноставно се памети по својот длабок вкус и арома која ги грее душата и телото.
Тајната состојка во овој рецепт ја прави уште поволшебна, давајќи му на јадењето поспецифична димензија која тешко може да се заборави.
Состојки:
– 1 помало пиле (околу 1,2 килограм);
– 2-3 моркови, исечкани на кругови;
– 2 компири, исечкани на коцки;
– магдонос;
– 1 корен од целер;
– 1 кромид;
– 2 ловорови листа;
– сол и бибер по вкус;
– 1 лажица суви зачини;
– 1 супена лажица масло или маст;
Тајна состојка: 1 лажица домашна говедска или пилешка супа во прав.
Подготовка на пилето:
Пилето добро измијте го и ставете го во поголемо тенџере. Прелијте го со два литри ладна вода и оставете да врие. Отстранете ја пената која ќе се создаде на површината за чорбата да биде бистра.
Додавање на зеленчукот:
Кога водата ќе почне да врие, а пената ќе ја отстраните, додадете го исечканиот кромид, морков, компир, магдонос и целер. Додадете го и ловоровиот лист.
Зачини и тајна состојка:
Додадете ја солта, биберот и сувите зачини. На крај, додадете ја и тајната состојка – супа во прав. Таа ќе ја зголеми природната арома на пилешкото и зеленчукот, давајќи ѝ карактеристичен „кафеански“ вкус на чорбата.
Варење:
Намалете го огнот и варете околу 1 до 1,5 час, додека пилето не омекне, а исто така и зеленчукот. Повремено мешајте и по потреба додавајте вода.
Завршен чекор:
Извадете го пилето и зеленчукот, чорбата процедете ја доколку сакате бистра супа. Пилешкото може да го исечкате и да го вратите во чорбата заедно со зеленчукот. На крај, додадете свеж магдонос.
Сервирање:
Послужете ја чорбата додека е жешка, со парче леб или домашна погача. Аромата од чорбата веднаш ќе ве внесе во кафеанската трпеза и мирисот на старата кујна.
На здравје!
извор:точка
фото:Freepik