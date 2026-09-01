Вака изгледаше Северина на почетокот на кариерата: Еден детаљ многумина го заборавија

Денес е позната по внимателно осмислените модни изданија, долгата кафеава коса и настапите кои го привлекуваат вниманието на целиот регион. Сепак, кога како 18-годишна девојка се појавила на музичката сцена, Северина негувала сосема поинаков имиџ.

Северина во текот на кариерата помина низ бројни музички и модни трансформации. Ги менуваше фризурите, стилот на облекување и сценските настапи, но фотографиите од почетокот на деведесеттите покажуваат колку нејзиниот прв имиџ бил далеку од оној по кој денес е препознатлива.

На насловната страница на нејзиниот дебитантски албум „Severina“, објавен во 1990 година, младата Сплиќанката позирала облечена во црно, со шешир и кратка темна коса.

Наместо раскошни фустани и гламурозни модни комбинации, нејзиниот стил тогаш бил поедноставен, посериозен и усогласен со естетиката од крајот на осумдесеттите години.

Детаљот што многумина го заборавиле е начинот на кој Северина ја добила првата голема можност. Нејзината кариера не започнала во телевизиско талент-шоу, ниту благодарение на социјалните мрежи, туку со победа на радио натпреварување.

На почетокот на 1990 година победила на натпреварувањето „DemoX“ на Радио Загреб, а наградата била снимање на првиот албум. Истата година бил објавен нејзиниот првенец со десет песни, меѓу кои биле „љубимо се“, „Водиме на плес“ и „Свирајте ми роќери“.

На една од првите насловни страници на списанието „VВикенд“, објавена во декември 1990 година, тогаш 18-годишната Северина се појавила во кафеава јакна, зелена маица и фармерки.

Тоа била целосно поинаква слика од гламурозната поп-ѕвезда каква што публиката ќе ја запознае во следните децении.

На почетокот на деведесеттите Северина сè уште го барала својот препознатлив музички и сценски израз. Важна пресвртница пристигна со албумот „Далматинка“ од 1993 година.

Со секој нов период се менувал и нејзиниот изглед – од кратката темна коса и едноставните комбинации до долгите фризури, впечатливите фустани и внимателно осмислените настапи.

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Северина со текот на времето стана позната токму по тоа што не се плаши од промени. Затоа фотографиите од 1990 година се интересни не само поради нејзиниот тогашен изглед. Тие потсетуваат и на времето кога, без социјални мрежи и телевизиски натпревари, една победа на радио била доволна за младата пејачка да ја добие можноста од која ќе изгради кариера долга повеќе од три децении.

foto: printscreen/instagram/severina