В.Д. градоначалникот на Кочани, Венко Крстевски на поткаст го впери прстот во Панчо-ДНК како главен виновник за трагедијата во „Пулс“, а Перо Антиќ не издржа, па јавно го испцу: „Иди у три лепе ПМ, бре де*илу!“

Трагедијата во клубот „Пулс“ во Кочани секојдневно добива нови размери, нови димензии, кои освен катастрофа ја претвораат и во политичка афера. И додека земјата на вечните почивалишта на трагично загинатите млади луѓе е се’ уште свежа, во очи на локалните избори трагедијата се користи и злоупотребува за препукување помеѓу одредини политички субјекти и поединци, според многумина, за „некрофилско“ собирање политички поени.

Најсвежиот пример е гостувањето на В.Д. градоначалникот на Кочани, Венко Крстевски во поткастот „Стадион“ на Канал 77 кај новинарот Столе Наумов.

Имено, Крстевски кој на оваа функција дојде по разрешувањето, односно оставката на Венко Папазов по трагедијата во ноќниот клуб, во поткастот прстот го впери во Панчо-ДНК како главен виновник за трагедијата во „Пулс“! Посочи дека тој е лицето кој што го предизвикал пожарот, а како таков не е опфатен со обвинение! При тоа дополнително ќе обвини дека една недела пред трагедијата во Кочани, ДНК имале концерт во една скопска дискотека, каде исто така пиротехиката то ј носеле и активирале предизвикала пожар кај зву чиците, кој наводно бил гасен со кибла за мраз!

Ваквите шокантни тврдења дополнително ја згрозија јавноста. Од една страна што и по повеќе од 6 месеци Панчо се’ уште е во болница, а информацииите говорат дека здравствената состојба последните недели и денови му е драстично влошена, па дури и критична. Според некои неофицијални извори дури и животнозагрозувачка и дека Панчо заради тешка бактериска инфекција се бори за живот!?

Од друга страна ваквата изјава на Венко Крстевски – в.д. градоначалникот на Кочани и независен кандидат кој претендира да освои и нов градоначалнички мандат е само уште еден „некрофилски обид“ да се соберат предизборни политички поени. На истата реагиираа мноштво граѓани, меѓу кои и некои од познатите лица и јавни фаци.

Така, некогашниот кошаркар и доскорешен претседател на КФМ, екс НБА ѕвездата Перо Антиќ како близок пријател на Панчо, не издржа, па јавно го прозва кочанскиот градоначалник и тоа со пцости:

„Иди у три лепе ПМ, бре де*илу! Имаш ли ти малце осет кре*ену еден! Сите имате информации, се’ знаете за лајкови. Човекот што им кажува на сите да излезат, што спасуваше луѓе, што се бори за живот!“ – распалил лутито Антиќ и продолжил:

„За политички поени се*еш сега! Од вакви како тебе не бива ништо во државава, за жал! Си има установи да кажат, што, како, је*але те твоите информации, кло*ар еден! – го прозва Перо Антиќ гостинот во поткастот на Канал 77, па тоа видеопарче сосе сопствените „ сочни коментари“ го споделил на своите Инстаграм приказни.

