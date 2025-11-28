Уште една смрт ја покоси Јана Тодоровиќ: „Се врати дома и почина“

Јана Тодоровиќ откри дека пред неколку дена доживеала трагедија што многу ѝ го отежнала животот.

Пејачката се соочила со загубата на животот на млад човек кој бил нејзин соработник, и сè уште е погодена од оваа трагедија.

– Патем, немав свој возач, но бидејќи направивме соработка со „Гранд“ продукција од нивната куќа го прати момчето кое нè возеше. Претходниот петок, тој нè однесе во Сараево, се врати дома и почина – рече Јана и додаде дека неговата смрт не била насилна:

– Доживеа срцев удар, нè возеше во Сараево, потоа следниот ден летавме за Виена, се врати дома и во пет и пол почина, па затоа беше тешка недела за мене, морав да одам да изразам сочувство, не бев подготвена за погребот, бидејќи не можев да го издржам – изјави Јана за Скандал.

Да ве потсетиме дека Јана доживеа семејна трагедија пред четири години, кога нејзиниот братучед Бане, со кој беше многу приврзана, почина како последица на корона вирусот. Самата Јана тогаш рече дека не го изгубила својот братучед, туку своето второ дете.

фото:Instagram printscreen/janavip2011