Неговите познати естрадни пријатели на Деан Стојановски сонот му го претворија во јаве со – „Не буди ме зоро“ (ВИДЕО)

Од срце и без никакви задршки, двајца ентузијасти ја преточија својата емоција во музика и ја создадоа песната „Не буди ме зоро“ – дело кое не е само уште една композиција, туку вистинска животна приказна.

Едниот од овој креативен тандем, Деан Стојановски, по пауза од цели 28 години повторно влезе во студио, носејќи со себе искуство, емоција и вонсериски вокал. Со префинет слух и автентична инспирација, тој стои зад музиката на ова дело, потврдувајќи дека вистинскиот талент никогаш не исчезнува – туку чека вистински момент повторно да блесне.

Од другата страна, Кирил Котевски за прв пат се впушти во авторство на текст, создавајќи стихови кои природно се слеваат со музиката и ја раскажуваат приказната за соништата, надежта и искрената емоција.

„Но, оваа песна не е дело само на двајца луѓе. Таа е резултат на заедништво, поддршка и искрено пријателство. Зад неа стои тим на врвни музичари и професионалци кои со својата посветеност и знаење ѝ дадоа душа: Миле Кузмановски – човек со огромно искуство во македонската естрада, кој несебично ја вложи својата енергија и поддршка, Илија Филиповски и Војче Петрушев – виртуози кои со своите инструменти ја оживеаја композицијата, Томче и Шарки – со нивната постојана поддршка и вредни совети во текот на целиот процес.

Потоа Љупчо Павловски – музичко студио Анастасија кој го направи аранжманот и ја обедини целата приказна во едно музичко дел, Дејан Горгиев (Арт Студио продукција/Балкан Мјузик телевизија) – креаторот на видеото што и даде визуелна форма на оваа емоција и Ресторан Одисеја – локацијата која придонесе видеото да добие модерен и светски изглед“, напишаа тие на социјалните мрежи.

„Не буди ме зоро“ е повеќе од песна – тоа е доказ дека кога нешто се создава искрено, без калкулации и од длабочината на душата, резултатот секогаш наоѓа пат до публиката.