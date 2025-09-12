Состојки:

8 јаболка со средна големина (околу 1,5 кг)

200 грама шеќер

100 грама ореви

1 лажичка цимет

1/2 лажичка ѓумбир во прав

1 белка

1 лимон

1 шлаг

1 литар вода

2 ванилин шеќер

Подготовка:

Измијте ги и излупете ги јаболката, издлабете ја средината и зачувајте ги лушпите. Ставете ги јаболката да се варат во врела вода во која претходно сте додале 50 г шеќер, 1 ванилин шеќер и сок од лимон. Извадете ги сварените јаболка, а во истата вода ставете го преостанатиот шеќер и лушпите од јаболка. Кога сирупот ќе зоврие, процедете го, оставете го да се олади и додадете цимет и ѓумбир. Сварените јаболка, кои сте ги наполниле со мешавина од изматена белка, мелени ореви и ванилин шеќер, ставете ги во плех за печење и печете 15 минути на 180°C.

Извадете ги печените јаболка и прелијте ги со сирупот.

Сервирање:

Пред сервирање ставете една лажица шлаг на туфахијата.

Совет:

Наместо јаболка, можете да користите круши.