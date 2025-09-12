Живот и стил

Туфахија

Состојки:

8 јаболка со средна големина (околу 1,5 кг)
200 грама шеќер
100 грама ореви
1 лажичка цимет
1/2 лажичка ѓумбир во прав
1 белка
1 лимон
1 шлаг
1 литар вода
2 ванилин шеќер

Подготовка:

Измијте ги и излупете ги јаболката, издлабете ја средината и зачувајте ги лушпите. Ставете ги јаболката да се варат во врела вода во која претходно сте додале 50 г шеќер, 1 ванилин шеќер и сок од лимон. Извадете ги сварените јаболка, а во истата вода ставете го преостанатиот шеќер и лушпите од јаболка. Кога сирупот ќе зоврие, процедете го, оставете го да се олади и додадете цимет и ѓумбир. Сварените јаболка, кои сте ги наполниле со мешавина од изматена белка, мелени ореви и ванилин шеќер, ставете ги во плех за печење и печете 15 минути на 180°C.

Извадете ги печените јаболка и прелијте ги со сирупот.

Сервирање:
Пред сервирање ставете една лажица шлаг на туфахијата.

Совет:
Наместо јаболка, можете да користите круши.

извор:kurir.mk
фото:Freepik

