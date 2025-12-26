Црн мини фустан и чизми со тантела: Новогодишниот „outfit“ на Данијела Димитровска ќе ве освои

Водителката и модел Данијела Димитровска објави видео во кое ја покажа својата идеја за новогодишна облека во тесен црн фустан и чизми со тантела.

Данијела, која неодамна ги покажа своите боксерски вештини, објави видео од себе како се подготвува за новогодишната ноќ. Таа пристигна рано и веќе го пронајде својот совршен „outfit“, а сите очи беа насочени кон нејзините долги, витки нозе.

Црниот мини фустан ја следеше линијата на нејзиното тело и го истакнуваше нејзиниот многу тесен струк, додека водителката го заокружи изгледот со чизми со тантела и златен накит.

На крајот, таа се пошегува дека модринките и хематомите што ги има од третманот на вратот се уште еден златен моден детаљ.

„Гледам дека многумина од вас се загрижени за модринките на вратот и ви благодарам за тоа. Не грижете се, тоа е третман против стареење што го направив, моја е вината што не коментирав синоќа“, напиша Данијела тогаш.

Foto: printscreen/instgaram