Ципура во бело вино: Eдноставно, медитеранско јадење со свеж и префинет вкус

Комбинацијата од сочна риба, ароматична мајчина душица, лимета и бело вино создава лесен, но богат оброк, идеален за семеен ручек или свечена трпеза.
Потребни состојки:
околу 1,8 кг ципура (или друга морска риба)
1 главица кромид
3 лажици презла
3 лимони
2 дл бело вино
4–5 гранчиња мајчина душица
сол и бибер по вкус
маслиново масло
Начин на подготовка:
Исчистената, измиена и исушена риба посолете ја одвнатре и однадвор, па ставете ја во тава за печење врз листовите лимон. Кромидот исечкајте го на помали парчиња и изблендирајте го со 3 лажици маслиново масло, мајчина душица и презлата. Додадете сол и бибер по вкус.
Два лимони излупете ги, исечете ги на коцки и додајте ги во смесата а, третиот исечете го на листови. Половина од подготвената смеса одвојте ја, а со другата половина наполнете ја рибата. Во преостанатата смеса додајте го белото вино и уште 3 лажици маслиново масло, промешајте и прелијте ја рибата. Печете во загреана рерна на 180°C околу 35–45 минути, односно додека рибата добие златна боја и омекне.
Послужете топло, со свежа салата или варен компир како прилог.
