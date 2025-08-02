Цеца реши да проговори за заминувањето на Вики Миљковиќ од „Гранд“ и преминувањето во „Пинк“

Цеца Ражнатовиќ, настапи во Будва, а нејзиниот помлад колега, Драгомир Депсиќ Десингерица, дојде да ја поддржи.

Како што Цеца истакна за медиумите, двајцата накратко разговарале за „Ѕвезде Гранда“ и „Пинкови ѕвезди“ каде што официјално отиде нејзината кума Вики Миљковиќ.

Цеца нагласи дека Вики ја има нејзината поддршка и дека не е премногу загрижена за фактот дека, на некој начин, ќе биде конкурентка од следната сезона.

– Десингерица беше на мојот концерт, тој ми е пријател и дојде да ме поддржи. Ги споменавме „Пинк ѕвезди“ и „Ѕвезде Гранда“, ќе бидеме конкуренција и важно е малку да се зборува и за тоа – рече Цеца.

Музичката ѕвезда потоа го коментираше заминувањето на нејзината кума Вики Миљковиќ.

– Луѓето го сметаат за интересно, ќе се појават млади таленти, на младите им се дава шанса таму. Доаѓа и жирито, чии коментари отсекогаш биле интересни, па затоа не е изненадувачки што има толку голем интерес – рече Цеца и додаде:

– Кумата Вики ми замина во „Пинк“. Не треба да коментирате туѓи причини, Вики е моја кума, па знам. Ја поддржав да ја промени околината, понекогаш има презаситеност и тоа е во ред. Се е работа и луѓето треба да ги променат средините во кои повеќе не пливаат како што треба. Што се однесува до мојата кума, се ќе зависи од тоа како е поставена. Како што се тргнува, така и оди – коментираше Цеца Ражнатовиќ.

фото:Instagram printscreen/zvedegranda