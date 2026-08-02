Цаци од „Сител“ кога ќе се исклучат камерите… далеку од формално и сосема опуштено издание во какво ретко ја гледаме

Препознатливата уредничка и водителка на вестите на телевизија Сител, Славица Арсова, која јавноста со години навикна да ја гледа во строго професионални, елегантни и сериозни деловни костими, деновиве покажа една своја сосема поинаква, несекојдневна страна.

Ако неодамна ја видовме со нова фризура, сега на најновата фотографија таа позира во лежерно издание, насмеана и со телефон во рака пред огледалото, и е вистинско освежување и јасен показател за тоа како изгледа нејзиниот свет кога рефлекторите во студиото конечно ќе се исклучат.

Оваа слика ни открива жена која, и покрај тежината на секојдневните општествено-политички теми со кои менаџира на малите екрани, приватно знае совршено да го балансира сериозниот новинарски ангажман со младешката енергија и опуштениот шик стил.

Наместо строго скроените сакоа, Цаци во оваа задкулисна приказна блесна во лесна, светлосина кошула на риги врзана во јазол кај половината, искомбинирана со класични светли фармерки, со што покажа дека едноставноста е врвната форма на софистицираност. Дополнителен шарм на целиот изглед му даваат внимателно одбраните парчиња накит – впечатливиот златен синџир околу вратот и суптилните обетки, кои докажуваат дека таа не се откажува од модната игра ниту кога е максимално релаксирана.

Нејзиниот широк, искрен и весел израз на лицето зборува многу повеќе од кој било деловен извештај, откривајќи ни ја вистинската Славица – непосредна, спонтана и подготвена да ужива во малите, секојдневни моменти подалеку од строгите телевизиски протоколи.

Најголемиот гламур на јавните личности не е во нивните свечени тоалети или во моќта што ја имаат пред камерите, туку во нивната способност да останат приземни, природни и автентични кога „никој не ги гледа“.

фото:Instagram printscreen/slavicaarsova