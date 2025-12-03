Трудничкиот стомак беше изненадување на црвениот килим: Славната актерка го очекува своето трето дете

Сиена Милер последниве месеци беше отсутна од јавноста, а причината за тоа ја откри вчера на доделувањето на „Fashion Awards“ во Лондон. Актерката на црвениот тепих го покажа трудничкото стомаче.

Милер го очекува своето трето дете – второ со актерот Оли Грин, а се чини дека ја чекала токму церемонијата на „Fashion Awards“ за да ја објави оваа радосна вест.

На црвениот тепих заблеска во проѕирен фустан од колекцијата пролет/лето 2026 на модната куќа „Givenchy“. Фустанот имаше носталгичен дух од 2000-тите, со референци на боемскиот стил и естетика слична на онаа што во минатото ја популаризираше пејачката Стиви Никс.

Сиена има две деца. Првата ќерка, Марлоу Стариџ, ја доби во 2012 година со поранешниот партнер Том Стариџ. Тие беа во врска од 2011 до 2015 година.

Со актерот и модел Оли Грин го доби своето второ дете, уште едно девојче, што го потврди за медиумите на почетокот на 2024 година. Парот сè уште јавно не го открил името на својата ќерка.

Откако го добија своето прво дете, Милер отворено зборуваше за нивната врска и разликата во годините. Во јуни 2024 година, Милер изјави за „Harper’s Bazaar“ дека „не очекувала да го сфати тоа сериозно“ во раните денови од нивната романса.

Во очите на актерката, нејзината 14-годишна разлика во годините со Грин всушност била позитивен дел од нивната врска.

„Постојат разлики во начинот на кој таа генерација мажи ги почитува жените. Тоа е специфично за него, тој е многу мудар и добро приспособен, но верувам дека тоа важи и за таа генерација. Пораснаа со малку порамноправни услови. Тоа го гледам и кај неговите пријателки, како и кај мажите“, раскажа таа.

фото:You tube printscreen/E! News