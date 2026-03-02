Три најчести болести кои се наследуваат од родителите

Иако многу здравствени состојби се резултат на начин на живот или едноставно лоша среќа, генетиката игра клучна улога во подложноста на одредени болести.

Ако вашите родители или баба и дедо ја имале болеста, поголема е веројатноста да ја развиете.

Секако, ова не значи дека болеста е неизбежна, но укажува на зголемен ризик. Д-р Клер Грејнџер издвои три вообичаени состојби кои се значително под влијание на генетиката.

Дијабетес

Постојат два вида дијабетес. Додека тип 1 е автоимуна болест, тип 2 е поврзан со начинот на живот и генетиката.

-Дијабетес тип 2 е една од најчестите состојби со наследна компонента. Иако фактори како што се исхраната, телесната тежина и активноста играат значајна улога, генетиката може да ја зголеми подложноста на болеста. Ова не значи дека болеста е неизбежна, но укажува дека треба да бидете проактивни: редовно одете на лекар, одржувајте здрава телесна тежина и внимавајте на симптоми како што се зголемена жед, замор или често мокрење, објасни д-р Грејнџер.

Астма

Астмата е честа состојба која ги зафаќа дишните патишта, предизвикувајќи стегање во градите, кашлање и отежнато дишење, а сериозноста на симптомите може да варира од блага до многу тешка.

-Астмата е уште една состојба која често се јавува во семејства. Истражувањата покажуваат дека децата имаат поголема веројатност да развијат астма ако едниот или двајцата родители ја имаат. Астмата има силна генетска компонента, рече д-р Грејнџер.

Генетиката не влијае само на астмата.

-Ако вашите родители имаат астма, поленска треска или егзема, можеби сте и повеќе склони кон развој на респираторни или алергиски заболувања. Раната дијагноза и соодветниот план за лекување можат значително да го подобрат квалитетот на животот, објасни докторката.

Акни

Иако акните често се сметаат за тинејџерски проблем, тие можат да продолжат и во зрелоста. Нивното појавување е под влијание на исхраната и начинот на живот, како и на генетиката.

-Акните често се сметаат само за минлива фаза во адолесценцијата, но генетиката може да игра значајна улога во тоа кој ќе ги развие и колку тешка ќе биде состојбата, рече д-р Грејнџер.

Многумина не знаат дека акните можат да се наследат. Ако вашите родители имале постојани акни или се бореле со нив долго време во зрелоста, поголема е веројатноста и вие да ги имате.

-Генетиката може да влијае на сè, од производството на себум до тоа како кожата реагира на бактерии и воспаленија, заклучи таа.

