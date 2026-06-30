🎵 Три фолк-хитови што не умираат: Шабан расплакува, Цеца руши рекорди, а Баја повторно го освои интернетот

Музичките трендови се менуваат со неверојатна брзина, но на регионалната фолк-сцена има песни кои одамна го положиле тестот на времето. Некои хитови не се мерат само според прегледи, стримови и бројки на социјалните мрежи, туку и според тоа колку пати биле испеани во кафеана, на свадба, под шатори, на забави и во моменти кога емоциите се посилни од зборовите.

Кога ќе се земат предвид популарноста на YouTube, присуството на стриминг-платформите, илјадниците коментари од публиката, но и оној непогрешлив „кафански стаж“, три песни од српската фолк-сцена се издвојуваат како вистински феномени.

Овие нумери одамна не се само хитови — тие станаа дел од регионалната поп-култура.

1. Шабан Шаулиќ – „Жал“

Кога легендарниот Шабан Шаулиќ, познат како „кралот на народната музика“, во 2013 година ја објави песната „Жал“, ретко кој можеше да претпостави дека оваа балада ќе стане една од најсилните фолк-песни на 21 век на Балканот.

Со десетици милиони прегледи на различни YouTube-канали, „Жал“ доби посебно место кај публиката. Под видеата и денес можат да се најдат бројни емотивни коментари, лични исповеди и пораки од луѓе кои оваа песна ја доживуваат како нешто многу повеќе од музика.

Многумина ја опишуваат како ремек-дело кое не се слуша, туку се доживува.

Речиси и да нема слава, свадба или боемска вечер во Србија, но и пошироко во регионот, на која „Жал“ не предизвикува посебна емоција. Токму затоа оваа песна со право се смета за една од најголемите фолк-балади во поновата музичка историја.

2. Светлана Цеца Ражнатовиќ – „Трепни“

Цеца Ражнатовиќ во својата повеќедецениска кариера има голем број хитови кои одбележале цели генерации, но песната „Трепни“ од албумот „Автограм“ се издвои како вистински дигитален рекордер.

Официјалниот видеоспот има повеќе од 80 милиони прегледи, што е импресивна бројка за фолк-песна од овие простори.

„Трепни“ со години останува присутна на плејлистите на љубителите на српската музика, а нејзината популарност кај помладата публика не опаѓа ниту долго по објавувањето.

Песната има препознатлива емоција, модерен аранжман и рефрен кој лесно останува во уво — комбинација што ја направи еден од најслушаните хитови во кариерата на Цеца.

3. Недељко Бајиќ Баја – „Коктел љубави“

Ако постои песна која од фолк-хит прерасна во интернет-феномен, тогаш тоа е „Коктел љубави“ на Недељко Бајиќ Баја.

Објавена во 2005 година, песната со текот на времето доби нов живот, особено меѓу помладата генерација. Денес таа масовно се користи во видеа, мемиња и објави на социјалните мрежи, а интересот за неа на YouTube и понатаму не стивнува.

Препознатливиот ритам, лесниот текст и енергијата што веднаш ја крева атмосферата ја направија „Коктел љубави“ песна која подеднакво се слуша и на студентски забави, и во клубови, и под шатори ширум Србија.

Иако новите треп-фолк изведувачи денес многу побрзо стигнуваат до милионски бројки, овие три песни остануваат на врвот поради нешто што не може да се купи со трендови — трајност, емоција и публика која постојано им се враќа.