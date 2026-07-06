Тони Зен ја покажа ќеркичката Дена, првпат откако стана татко по вторпат пред седум месеци

Македонскиот рапер и еден од најпознатите хип-хоп артисти, Тони Зен, ужива во заслужениот летен одмор со своето семејство, а дестинацијата за ова лето е преубавиот и мирен грчки остров Идра.

Иако минатата година семејството уживаше во Франција со нивното синче Јасен, годинава нивната летна авантура има посебна магија бидејќи патуваат со нов, најсладок член плус.

Познато е дека Тони Зен е уметник кој со години строго ја чува својата приватност подалеку од очите на јавноста и ретко споделува моменти од секојдневието. Но, убавината на островот Идра и семејната среќа го натераа да направи исклучок што ги воодушеви неговите обожаватели. На најновата фотографија, познатиот рапер е снимен покрај пристаништето на островот, во опуштено летно издание со шапка и очила за сонце.

Она што го привлече вниманието на сите е неговата неколкумесечна ќеркичка Дена, која се роди минатиот декември. Тони гордо ја носи во кенгур, додека малото бебенце со сино шеширче љубопитно гледа наоколу. Ова е воедно и првпат тој јавно да ја покаже својата малечка принцеза на социјалните мрежи.

За разлика од ланската динамична француска приказна со синчето Јасен, изборот на Идра за ова лето е полн погодок за четиричленото семејство.

Овој грчки остров е светски познат по тоа што на него е со закон забрането возење на автомобили и мотори, што го прави совршено место за мирен одмор, долги прошетки и уживање во чистиот воздух со мали деца.

Ова лето за Тони Зен и неговото семејство е дефиниција за вистинска среќа и нов почеток. Спојувајќи ги традиционалниот шарм на Идра и најубавите семејни улоги, тие ги создаваат своите први заеднички спомени како четиричлено семејство.

Ретката фотографија со малата Дена е само потврда дека зад цврстата раперска надворешност на Тони, се крие нежен и посветен татко кој ги живее своите најубави денови.

фото:Instagram printscreen/tonizentoni