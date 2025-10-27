„Тоа не сум јас “- Бојана Нушкова фати обожавател во заблуда и слатко се изнасмеа

Македонската манекенка и топ модел Бојана Нушкова се издвојува со својата физичка привлечност која буди силни емоции кај нејзините следбеници.

Убавицата нема проблем да покаже повеќе од себе, што професијата често го налага, па затоа еротските фотографии се честа појава во нејзиниот репертоар, со кои привлечува големо внимание.

Бојана машките фантазии ги разгорува со леснотија, особено кога споделува нешта кои се и убави и корисни, па пораките од обожавателите пристигнуваат веднаш.

Овој пат, таа објави видео на својот Инстаграм профил на кратката приказна, но на снимката се појави девојка која многу наликуваше на неа.

Мажите не ја забележаа разликата и веднаш ја преплавија со страствени коментари. Еден од нив напиша: „Повторно горам поради тебе“, што предизвика насмевка кај манекенката, која потоа откри дека всушност не е таа девојката од видеото туку дека тој е во заблуда.

– Тоа не сум јас … – искрено му одговори Нушкова која не остана имуна на коментарот кој го доби, а додаде и дека слатко се насмеала поради тоа.

Со оваа ситуација таа уште еднаш ја потврди силната привлечност што ја има, но и колку е важно да се препознае вистината зад сликите. Нејзината кариера не се базира само на изгледот, туку и на автентичноста што ја носи во секој нејзин потег и објава.

фото: print screen/Instаgram